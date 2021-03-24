

Фонд Curatio: Грузии грозит новая волна ковида

24.03.2021 17:44





Рост числа выявленных случаев ковида в Грузии создает риск возникновения очередной эпидемиологической вспышки и требует своевременного реагирования. Так считает группа исследователей международного фонда Curatio [Curatio International Foundation].



По сообщению организации, на рост инфицирования указывают следующие факторы:



Ослабление ограничений на протяжении последних недель вызвало увеличение мобильности населения (что подтверждается отчетами Google Mobility), при этом показатель ношения маски, по данным IHME, опустился до тревожных 43 процентов, тогда когда в декабре этот показатель был равен 70 процентам;

Ясно видно, что с 10 марта число новых подтвержденных случаев для 14-дневного периода характеризуется ростом. То есть, на протяжении последних двух недель уровень инфицирования растет, но в данный момент медленными темпами;

На протяжении 18 недель вырос показатель активной репродукции вируса (Rt). Этот показатель стал выше одного лишь неделю назад, но при наличии цели стабилизировать эпидемию, этот показатель должен быть ниже одного;

Кроме того, растет средний показатель положительных тестов на ковид за 7 дней, но этот показатель чрезвычайно сензитивен к дневному числу проведенных тестов (их число значительно падает в выходные) и характеризуется определенными погрешностями.

«Эти показатели дают повод думать, что с большой вероятностью страна стоит на пороге очередного эпидемиологического взрыва и лучше своевременно провести необходимые мероприятия, пока число ежедневных случаев составляет около 500, а не 5000», — заявляют в фонде.



Исследователи считают, что для предотвращения повторения ошибки, допущенной осенью 2020 года, когда за день иногда выявляли более 5000 случаев инфицирования, обществу нужно помнить о необходимости носить маску. Кроме того, ученые акцентируют внимание на готовность сектора здравоохранения.



«Прискорбно, что несмотря на надвигающуюся угрозу и выделение вакцин для медперсонала уровень вакцинации среди медиков остается низким. Наверно, глава каждого учреждения должен послужить примером и своевременно сделать прививку, чтобы защитить как бойцов на линии фронта и пациентов, не болеющих ковидом», — указано в документе.



В фонде предупреждают, что полагаться только на действия государства было бы неправильным.



«Быть может настало время самим уладить проблему, в рамках наших возможностей. Как ответственное общество мы считаем, что лидеры известных учреждений могут послужить примером не только для своей команды, но и для многих других.



Наверное, правительство с большей ответственностью отнесется к надвигающейся угрозе и своевременно предпримет меры для защиты от следующего эпидемиологического взрыва, если конечно не посчитает, что на данном этапе ничего страшного нет», — говорится в заявлении фонда Curatio.



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