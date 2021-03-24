

Бокерия: Ноты, отправленные сенаторами в Тбилиси, похожи на риторику Вашингтона до «Революции роз»

24.03.2021 17:50





Лидер «Европейской Грузии» Гига Бокерия прокомментировал слушания, состоявшиеся в Сенате США на которых обсуждался вопрос Грузии. По совам Бокерия, в Тбилиси были направлены такие же ноты, которые получал экс-президент Эдуард Шеварнадзе до т.н. «Революции роз».



«Настолько тяжелых слушаний в Комитете Сената США в связи с Грузией не было никогда, никогда не было подобных нот. Единственное с чем могу сравнить, и то дистанционно, т.к. обстоятельства не идентичны, отношение к правительству Шеварнадзе в самом конце, до «Революции роз», — сказал Бокерия.



Оппозиционер отметил, что неприятно слышать подобные послания из США, но Грузия должна воспользоваться этой возможностью и избавиться от режима Иванишвили.



Согласно одному из лидеров «Стратегии Агмашенебели» Георгию Вашадзе, заявления, сделанные в Вашингтоне, подтверждают, что США поддерживают не какую-либо конкретную политическую партию Грузии, а страну и ее жителей.



«Я не понимаю, чему радуется «Грузинская мечта», когда в истории независимости Грузии не было таких негативных сообщений о текущих политических событиях в стране. Сенаторы говорили, если демократия не заработает, Грузия потеряет шанс на евроатлантическое членство. Также говорилось о том, что растет олигархическое влияние в системе правосудия и политике. А что касается политики, то поймать Мелия — это шаг назад для демократии. Крайне важное значение имеют слова наших друзей о том, что практика выборов, находящихся на грани легитимности, неприемлема для демократического мира и что лидеров оппозиционных партий нельзя сажать в тюрьму.



Главный посыл заключается в том, что правящая партия «Грузинская мечта» несет особую ответственность за то, чтобы вывести страну из политического кризиса, потому что этот кризис вредит государству, народу и служит интересам России», — заявил Вашадзе.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





