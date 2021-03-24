

Розария Пуглис: Грузия станет членом НАТО, для этого в стране есть все практические механизмы

24.03.2021 18:05





На заседании парламентского комитета по обороне и безопасности проходит комитетское слушание по теме партнерства НАТО-Грузия.



К членам комитета обратилась глава Связного офиса НАТО в Грузии Розария Пуглис.



«Грузия — один из ближайших партнеров НАТО. У нас очень крепкое политическое и практическое сотрудничество. Грузия была и остается одним из основных участников миссий НАТО в Афганистане. Мы ценим жертвы, которые Грузия принесла за эти годы.



Грузия станет членом НАТО, для этого в стране есть все практические механизмы.



Мы чувствуем прогресс на пути к консолидации. Это шаг к членству. Грузинское общество решительно поддерживает членство в НАТО. 69% населения заявляют, что хотят, чтобы Грузия стала членом Альянса. Это немалое число, но для того, чтобы эта поддержка была длительной и устойчивой, мы должны убедиться, что люди хорошо информированы.



Предоставление точной информации важно во всех демократических государствах, но я чувствую, что это гораздо важнее в такой стране, как Грузия. Страна, которая сталкивается с гибридной войной, вызовом постоянной дезинформацией со стороны своего северного соседа. Люди должны знать, что происходит и что мы делаем», — заявила Розария Пуглис.



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