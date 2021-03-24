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Розария Пуглис: Грузия станет членом НАТО, для этого в стране есть все практические механизмы
24.03.2021 18:05
На заседании парламентского комитета по обороне и безопасности проходит комитетское слушание по теме партнерства НАТО-Грузия.
К членам комитета обратилась глава Связного офиса НАТО в Грузии Розария Пуглис.
«Грузия — один из ближайших партнеров НАТО. У нас очень крепкое политическое и практическое сотрудничество. Грузия была и остается одним из основных участников миссий НАТО в Афганистане. Мы ценим жертвы, которые Грузия принесла за эти годы.
Грузия станет членом НАТО, для этого в стране есть все практические механизмы.
Мы чувствуем прогресс на пути к консолидации. Это шаг к членству. Грузинское общество решительно поддерживает членство в НАТО. 69% населения заявляют, что хотят, чтобы Грузия стала членом Альянса. Это немалое число, но для того, чтобы эта поддержка была длительной и устойчивой, мы должны убедиться, что люди хорошо информированы.
Предоставление точной информации важно во всех демократических государствах, но я чувствую, что это гораздо важнее в такой стране, как Грузия. Страна, которая сталкивается с гибридной войной, вызовом постоянной дезинформацией со стороны своего северного соседа. Люди должны знать, что происходит и что мы делаем», — заявила Розария Пуглис.
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