

Кемоклидзе: Грузия в шаге от введения финансовых ограничений

24.03.2021 20:32





Экс-глава Аппарата правительства Грузии Кахабер Кемоклидзе заявляет, что на слушаниях подкомитета Сената США по европейской и региональной безопасности звучали крайне негативные оценки в адрес Грузии.



Кемоклидзе, который ушел в отставку, вскоре после того, как Гиорги Гахария покинул должность премьер-министра пишет, что впервые за последние 8-9 лет, в Сенате США звучат подобные заявления.



«Друзья и партнеры на удивление хорошо осведомлены о текущих процессах в Грузии, а это означает, что их сотрудники, а также организации, не входящие в законодательный/государственный аппарат, наблюдают за текущими процессами в нашей стране еще более глубоко и внимательно. Сенаторы США подтвердили чувство, которое было у всех нас, что созданный политический кризис идет на пользу оккупанту России, и что политическая поляризация стала вызовом национальной безопасности страны.



Американские друзья предложили грузинскому политическому истеблишменту готовое государственное видение выхода из кризиса — отложить краткосрочную политическую повестку дня, преодолеть поляризацию, чтобы защитить интересы государства, и продолжать постепенно строить демократию» — заявил Кемоклидзе.



Он также подчеркнул, что американские партнеры считают отставку Гахария правильной и принципиальной позицией, поскольку она служит предотвращению дальнейшего углубления радикализации и поляризации.



«Вчера стало ясно, что мы на шаг ближе к запуску финансовых ограничений. Это был публичный и четкий сигнал о том, что государство более не имеет права совершать ошибки на пути к демократическому развитию. Сейчас важно, чтобы эти послания наших друзей и стратегических партнеров были адекватно восприняты (а не через узкую партийную призму) и нашли отражение в конкретных шагах. Любая попытка противоборствующих сторон скорректировать отдельные сообщения, вырванные из контекста, в соответствии с их собственными интересами, будет совершенно бесплодной и более того, она будет контрпродуктивной», — считает Кемоклидзе.



Накануне состоялось заседание подкомитета Сената США по по европейской и региональной безопасности.



Один из выступающих, сенатор Джинн Шейхин (англ. Jeanne Shaheen), призвала грузинские политические партии прийти к соглашению, подчеркнув необходимость реформы избирательной системы, отметив, что «каждый день, который лидеры оппозиции проводят в тюрьме, и каждый день, когда места в парламенте пусты, является победой для России.»



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