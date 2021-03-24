

Министр обороны Грузии о партнерстве США и местном производстве вооружений

24.03.2021 20:49

Civil.ge



Новый министр обороны Грузии Джуаншер Бурчуладзе в интервью телеканалу «Рустави 2» рассказал 23 марта о партнерстве Грузии и США, местном производстве вооружений и закупке иностранного вооружения.



Вспомнив телефонный разговор со своим американским коллегой Ллойдом Остином 4 марта, министр Бурчуладзе отметил, что своему коллеге он сказал, что оборонное ведомство Грузии не будет проникать в глубины политического кризиса в стране. «Я подчеркнул, что наша власть никогда не перейдет красные линии демократии», — добавил он.



По словам Джуаншера Бурчуладзе, он пообещал своему американскому коллеге, что грузинские военные останутся в Афганистане до окончания миротворческой миссии НАТО. «Мы готовы, повсюду, вместе с нашими партнерами, в масштабах мира бороться за мир во всем мире», — подчеркнул министр.



По заявлению министра обороны, со своей стороны, «новая администрация США готова делать больше для защиты демократии в регионе и, в частности, для нашего партнерства», что, по его оценке, подтверждается «телефонным разговором, обменными визитами (и) визитами их флота в порт (Грузии)».



«Естественно, обе стороны согласны с тем, что агрессивные риски со стороны России в регионе растут, и, по моему личному мнению, это еще больше ускорит нашу интеграцию в НАТО», — сказал Джуаншер Бурчуладзе.



В интервью министр обороны также подчеркнул важность усиления военного производства в контексте готовности сил обороны страны. «Мы работаем с партнерами над совместным производством дронов и различного вооружения, что приведет к результатам в ближайшем будущем», — сказал он, добавив, что в прошлом месяце с этой целью посетил Польшу и Чехию.



По словам Бурчуладзе, оборонное ведомство уже отремонтировало истребитель Су-25, и в стране каждый следующий месяц будет еще один реабилитированный истребитель.



По словам министра обороны, местное производство возобновлено в Военном научно-техническом центре «Дельта», и в то же время Грузия планирует закупить иностранное вооружение, в том числе американскую противотанковую систему Джавелин, которая впервые была принята на вооружение Грузией в 2018 году, когда министром был Леван Изория.



Джуаншер Бурчуладзе также напомнил о подписанном с Израилем в 2020 году соглашении, на основании которого грузинская ПВО будет «полностью восстановлена и модернизирована», и сказал, что процесс уже начался. «Мы получим продукт до конца этого года», — сказал министр обороны.



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