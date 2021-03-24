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Саакашвили: Если бы в мое время Сенат так говорил, я был бы в плохом настроении


24.03.2021   23:22


«Власть в Грузии прогнила до конца», - заявил третий президент Грузии Михеил Саакашвили, оценивая на критику Сената США.

По словам Саакашвили, если бы он был у власти, подобные послания из Сената очень испортили бы ему настроение.

«Когда я был у власти в Грузии, если бы тогда Сенат так говорил, как вчера, я был бы в очень плохом настроении, я бы понял, что дело очень плохо, как в стране, так и во власти.

«Если они ничего замечают, и говорят черное на белое и наоборот, это ничего не значит, они знают, что дела у них очень плохи», - сказал Михеил Саакашвили.

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