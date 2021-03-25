

Бурджанадзе: НАТО и Евросоюз сказали нам - мы не можем вместо вас проводить реформы

25.03.2021 10:21





Мой политический интерес, чтобы моя страна не была огородом Иванишвили, мой политический интерес - чтобы страной в 21 веке не управлял олигарх, - об этом в передаче «360 градусов» на «Палитраньюс» заявила лидер «Единой Грузии» Нино Бурджанадзе.



По словам Бурджанадзе, если оппозиция проглотит выборы 2021 года, на выборы 2024 года люди вообще не придут.



«НАТО и ЕС прямо сказали нам, что мы вместо вас не можем принять вас в НАТО и ЕС, мы не можем вместо вас проводить реформы, и, более того, между прочим, очень деликатно, но сказали нам нечто горькое, что нас не может беспокоить судьба реформ в Грузии больше, чем население Грузии и политиков, то есть нам сказали, - не хотите ли немного сами о себе позаботиться?! Мой политический интерес, чтобы моя страна не была огородом Иванишвили, мой политический интерес - чтобы страной в 21 веке не управлял олигарх и его сын, что я должна поставить выше этого?! Иванишвили сфальсифицировал мне выборы в 2013 году, сфальсифицировал выборы в 2016 году, сфальсифицировал выборы в 2020 году, отнял финансирование у партии, борется лично со мной и моей семьей и пытается, чтобы я покинула эту страну и на этом остановиться?! Уехать из Грузии и оставить Грузию только Иванишвили?! Почему?! Моя доля Грузия, здесь. Если оппозиция сделает это сегодня и проглотит выборы 2021 года, то в 2024 году оппозиция вообще не сможет выйти на выборы, люди не пойдут на выборы», - заявила Бурджанадзе.



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