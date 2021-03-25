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Проект новых конституционных поправок предусматривает снижение избирательного барьера до трех процентов
25.03.2021 10:29
Подготовлены новые конституционные поправки для снижения избирательного барьера.
По информации Первого канала Грузии, представление и инициирование конституционного проекта планируется в течение нескольких дней, поправки подготовлены парламентским большинством. Согласно проекту конституции избирательный барьер планируется снизить с 5 до 3 процентов.
Инициирование конституционных изменений требует поддержки 76 депутатов, а принятие конституционных поправок — 113 депутатов. На данный момент у «Грузинской мечты» 90 депутатов в парламенте, 2 у «Мокалакееби» и 4 у «Европейских социалистов». Следовательно, снижение избирательного барьера требует поддержки других оппозиционных депутатов. В частности, политических партий, которые сейчас бойкотируют парламент. Действующая конституция предусматривает пятипроцентный барьер для парламентских выборов 2024 года.
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