

Келли Дегнан: США твердо убеждены в том, что место для согласования позиций находится в парламенте

25.03.2021 10:32





«Я по-прежнему оптимистично настроена в отношении того, что партии смогут прийти к соглашению, если у сторон будет политическая воля к смелому компромиссу», — заявила посол США в Грузии Келли Дегнан Первому в интервью каналу Грузии.



Как напомнила Дегнан, она на прошлой неделе участвовала в переговорах при посредничестве специального представителя президента Европейского Совета Шарля Мишеля посла Даниэлсона.

«Хотя стороны не смогли прийти к соглашению, недостатка в усилиях не было, партии не жалели усилий. Я по-прежнему оптимистична в отношении того, что стороны смогут прийти к соглашению, если будет политическое желание пойти на смелый компромисс. Я поддерживаю немедленное разрешение этого кризиса, потому что считаю, что у Грузии есть серьезные проблемы, на которые необходимо перенести внимание. Однако мы очень хорошо понимаем, что грузинское общество разделено, и Соединенные Штаты глубоко убеждены, что место для примирения позиций находится в парламенте. Члены парламента имеют возможность обсуждать вопросы и принимать законы для важных реформ, в которых так сильно нуждается Грузия на данном этапе демократического развития. Парламент, в котором доминирует одна партия, нездоровое явление, это не то, за что голосовали грузинские избиратели в октябре прошлого года», — сказала Келли Дегнан.



По её словам, необходимо существование «здоровой» правящей партии, которая будет уравновешена в парламенте Грузии «здоровой» оппозицией.



«Повторюсь для большей ясности — правящая партия и оппозиция должны иметь политическое мужество, чтобы предпринять эти трудные шаги. Они и их сторонники тоже должны должны понимать, что компромисс — это не признак слабости.На самом деле, компромисс заключается в сближении позиций, как мы видим в Грузии, и это знак уважения избирателей. Ни одна партия не получила большинства на выборах в октябре прошлого года, и это элементарно, что демократия не сможет работать и учитывать интересы грузинского народа без желания идти на компромисс», — сказала Келли Дегнан.





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