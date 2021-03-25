

США и Евроcоюз договорились координированно реагировать на агрессию России против Украины и Грузии

25.03.2021 10:34





США и Евроcоюз договорились координировать усилия против вызывающего поведения России, включая агрессию против Украины и Грузии, — об этом говорится в совместном заявлении главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля и госсекретаря США Энтони Блинкена по итогам переговоров в Брюсселе.



«Госсекретарь Блинкен и Верховный представитель Боррель отметили свою решимость и далее скоординированно реагировать на вызывающее поведение России, включая ее продолжающуюся агрессию против Украины и Грузии; гибридные угрозы, такие как дезинформация; вмешательство в избирательные процессы; вредоносная кибердеятельность и милитаризация. Также стороны договорились координировать действия в ответ на сокращение в России независимой политики, гражданского общества и свободы СМИ. Однако и ЕС, и США готовы работать с Россией по вопросам, представляющим взаимный интерес и призвать Россию, прекратить конфронтационный подход», — говорится в заявлении.



Блинкен и Боррелл встретились в Брюсселе, чтобы обсудить укрепление отношений между США и ЕС и скоординированный ответ в таких направлениях, как приоритеты внешней политики, а также безопасность и экономика, глобальное потепление и пандемия COVID-19.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





