

Совет ООН по правам человека принял резолюцию по оккупированным территориям Грузии

25.03.2021 10:41





Принятая Советом ООН по правам человека резолюция имеет большое значение, поскольку впервые было зафиксировано, что Россия осуществляет контроль над оккупированными территориями, — об этом заявил постоянный представитель Грузии при ООН в Женеве и других международных организациях Александр Майсурадзе.



По его словам, все аспекты, которые сейчас актуально стоят в повестке дня международного сообщества, максимально отражены в тексте резолюции.



«Сама по себе резолюция имеет огромное значение, поскольку впервые был зафиксирован тот факт, что Россия осуществляет эффективный контроль над оккупированными территориями.



«В резолюции максимально отражены все важные обстоятельства, актуально стоящие на повестке дня грузинской дипломатии. Это касается как нарушений прав человека на оккупированных территориях, так и ряда случаев прекращения оказания медицинской помощи людям во время пандемии. Также говорится о преступлениях против граждан Грузии, совершенных с посягательством на их жизнь на оккупированных территориях Грузии и в непосредственной близости от линии оккупации. Соответственно, все аспекты, которые сейчас стоят в повестке дня международного сообщества благодаря усилиям грузинской дипломатии, максимально отражены в тексте резолюции», — заявил Александр Майсурадзе.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





