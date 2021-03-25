

США и ЕС будут реагировать на агрессию России против Грузии и Украины



СОВА 25.03.2021 11:01



Госсекретарь США Энтони Блинкен и верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель обсудили пути укрепления взаимоотношений Вашингтона и Брюсселя и координации действий во внешней политике, в сфере безопасности и экономики. Они также обязались сотрудничать перед лицом глобальных проблем. Встреча прошла 24 марта в Брюсселе.



В ходе диалога стороны отметили свою решимость и далее скоординированно реагировать на вызывающее поведение России, включая ее продолжающуюся агрессию против Украины и Грузии. Они обсудили гибридные угрозы со стороны Москвы, такие как дезинформация, ее вмешательство в избирательные процессы, угрожающую кибер-деятельность и военную активность.



Блинкен и Боррель также решили скоординировать свою реакцию на притеснение в России независимо оппозиции, гражданского общества и СМИ, а также на ухудшение ситуации с правами человека и верховенством закона. В то же время оба дипломата заявили, что готовы взаимодействовать с Москвой по вопросам, представляющим общий интерес, и призвать Россию отказаться от конфронтационных подходов.



Госсекретарь США и глава внешней политики ЕС также решили продолжить тесное сотрудничество по поддержке реформ в странах «Восточного соседства», включая государства Южного Кавказа.



Боррель и Блинкен выразили также поддержку продолжению сотрудничества между НАТО и ЕС. Они согласились с тем, что необходимы новые способы совместной работы и новый уровень амбиций. Поскольку многочисленные и постоянно меняющиеся вызовы безопасности, с которыми сталкиваются союзники по НАТО и государства-члены ЕС, делают прочное сотрудничество жизненно важным для нашей общей безопасности.



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