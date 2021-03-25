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В Грузии на искусственном островке посреди реки остаются два пастуха
25.03.2021 11:58
В центральной Грузии спасателям пришлось эвакуировать пастухов, застрявших на островке посреди реки из-за паводка. Об этом сообщает Информационный центр Шида Картли.
Случай произошел у села Квахврели Горийского района. Из-за дождей уровень воды на реке Кура сильно повысился, а шесть пастухов оказались отрезаны от «большой земли».
На лодках спасатели переправили четырех на другой берег. Еще двое приняли решение остаться на месте, чтобы присматривать за скотом. Пока что вывести овец и коров в безопасное место не удается.
Пастухам, которые остаются на островке посреди реки, спасатели принесли палатки.
Предположительно уровень реки снизится через 2-3 дня. Спасатели остаются на месте и продолжают мониторинг.
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