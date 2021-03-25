

Глава Минздрава: У нас нет опасений, что дозы вакцины не будут освоены

25.03.2021 13:40





По заявлению министра здравоохранения Грузии Екатерины Тикарадзе, у ведомства нет опасений, что дозы вакцины не будут освоены.



Как пояснила Тикарадзе на брифинге в администрации правительства, совет собирается в еженедельном режиме и поэтапно принимает решения по поводу то, как может быть расширен процесс вакцинации.



«У нас нет особых опасений, что дозы не будут освоены. У совета есть свой календарь, которым мы руководствуемся. Совет собирается в еженедельном режиме и принимает решения о том, как расширится процесс вакцинации. Управление этим процессом так и будет продолжаться. Лично моя стратегия заключается в том, что я везде на региональном уровне ознакомлюсь с существующей ситуацией… Затем в формате совета мы обсудим, что необходимо для улучшения процесса вакцинации. Завтра планируется мой визит в Гурию и Аджарию, так продолжится и в направлении других регионов. Со стороны других членов совета тоже будет активная коммуникация с населением», - заявила Екатерина Тикрадзе.



На вопрос о том, не считает ли она, что Минздраву следовало провести более активную пиар-кампанию в связи с вакцинацией, Тикарадзе ответила, что ведомство, в том числе и в плане стратегической коммуникации, самостоятельных решений не принимает.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





