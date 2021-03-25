

Гамкрелидзе: С начала апреля могут быть пересмотрены ограничения на передвижение

25.03.2021 14:13





Глава Национального центра по контролю заболеваний Амиран Гамкрелидзе считает, что ограничения на передвижения во время пандемий являются одними из самых эффективных среди других ограничительных мер.



По его словам, внесение определенных изменений для ослабления ограничений на передвижение зависит от эпидемиологической ситуации в стране. Однако, Гамкрелидзе не исключает, что изменения, связанные с ограничением на передвижения, будут рассмотрены с начала апреля.



«В целом, «комендантский час» — это не изобретение грузинского велосипеда, он считается одним из самых эффективных средств сдерживания пандемий среди ограничительных мер. Поэтому, когда в автобусе или метро много людей, им следует максимально носить маски. По поводу смягчения т.н комендантского часа мы сказали, что ведется мониторинг за эпидситуацией. Сейчас она не тревожная, конечно, она ухудшилась за последнюю неделю, но это не вызывает тревогу.



Я не раз говорил, и еще несколько раз и повторю, если мы пройдем март- апрель с этим типом эпидчитуации, можете быть уверены, что мы войдем в май с очень хорошей надеждой.



В конце марта или начале апреля могут быть пересмотрены некоторые изменения в связи с «комендантским часом», но на данном этапе главный призыв — это выполнение тех рекомендаций, о которых мы говорим», — сказал Амиран Гамкрелидзе.



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