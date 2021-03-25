

В апреле Грузия планирует получить китайскую вакцину от коронавируса

25.03.2021 15:13





В апреле у Грузии появится возможность завезти китайскую вакцину от коронавируса Sinopharm, заявила сегодня на брифинге заместитель министра здравоохранения Тамар Габуния.



Она отметила, что этой вакциной привиты миллионы людей и ее уже использует не одна европейская страна, в том числе Венгрия и Сербия. В марте использовать эту китайску вакцину начали и в Беларуси. С декабря вакциной Sinopharm прививают граждан Объединенных Арабских Эмиратов.



На данный момент Грузия продолжает переговоры для получения китайских вакцин Sinovac и Sinopharm. Эти вакцины считаются одними из самых перспективных и в настоящее время находятся в процессе авторизации Всемирной организацией здравоохранения.



Ранее глава Минздрава Грузии заявляла, что страна заказала 100 тысяч доз китайской вакцины.

Вакцина компании Sinopharm создана на основе инактивированного (убитого) коронавируса. Компания Sinopharm разработала ее в сотрудничестве с Институтом вирусологии в Ухане и Институтом биологических продуктов. Инактивация вируса — один из самых старых и надежных способов создания вакцин. По этой технологии разработаны, к примеру, вакцины против дифтерии, гепатита В, полиомиелита, коклюша и столбняка.



По словам Габуния, на платформе COVAX уже появилась американская вакцина Novavax и ее доставка может начаться в конце второго квартала.



Что касается еще одной американской вакцины от компании Johnson & Johnson, то она появится на платформе COVAX с третьего квартала.



По последней информации, за 10 дней в Грузии вакцинированы 4048 медиков.



Сегодня в Грузию была доставлена первая партия вакцины от коронавируса компании Pfizer.

Ранее, 13 марта, Грузия получила первую партию вакцины AstraZeneca (43 200 доз). Следующую дозу вакцины (86 400 доз) страна должна получить в апреле. В получении препаратов Грузии помогает ЮНИСЕФ.



Вакцинация в стране началась 15 марта, прививки делают медперсоналу. С сегодяшнего дня регистрироваться на прививку могут и граждане старше 65 лет. Граждане могут выбрать, какой вакциной прививаться – Pfizer или AstraZeneca.





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