

В Грузии назвали сроки объявления всеобщей регистрации на вакцинацию

25.03.2021 15:20





Регистрация на вакцинацию от ковида для всех желающих граждан Грузии предположительно начнется в середине апреля, но сама иммунизация предположительно начнется лишь в третьем или четвертом квартале 2021 года. Об этом заявила замминистра здравоохранения Тамар Габуния.



«Думаю, всеобщая регистрация начнется до середины апреля, но это не значит, что мы можем завтра же предложить вакцину людям в списках. Всеобщая вакцинация начнется в третьем, четвертом квартале, так указано в плане», — сказал она.



«Вакцину Pfizer будут делать лишь в шести клиниках в трех городах Грузии. В Тбилиси — в больнице имени Бокерия, Центре медицины Кавказа; клиника Амтел и Республиканская больница. В Батуми — в Республиканской больнице, а в Кутаиси — в Центре интервенционной медицины имени Цхакая.



Выбрать вакцину можно будет на сайте. В случае выбора Pfizer будут предложены шесть клиник, а в случае выбора AstraZeneca будут отображены клиники согласно региону [в котором проживает желающий].



Гражданин делает выбор в условиях определенного лимита, пока нам хватит 14,500 доз Pfizer. Далее процесс продолжится вакциной AstraZeneca и другими», — отметила Габуния.



Напомним, что с 25 марта вакцинация от ковида доступна гражданам старше 65 лет. Вакцинация продолжится среди медиков, но с 25 марта они больше не будут пользоваться приоритетом в очереди.





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