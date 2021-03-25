

Правительство Грузии в качестве компромисса предлагает проходной барьер в 3%

25.03.2021 16:10





Министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани заявил, что для достижения компромисса с оппозицией правительство разработало предложение, согласно которому, проходной барьер в 5%, установленный для партий на выборах в парламент, будет снижен до 3%.



Для того, чтобы снижение проходного барьера вступило в силу, необходимо внести изменения в законодательство и голоса 113 депутатов. Между тем в парламенте Грузии присуствуют 96 из 150 депутатов.



Снижение избирательного барьера является частью соглашения между правящей партией «Грузинская мечта» и двумя депутатами от партии «Граждане», которые прекратили бойкот в обмен на обещание правительства реформировать Избирательный кодекс.



Также двое депутатов от партии «Гирчи», которые пока не используют депутатский мандат, представили в качестве условия своей работы в парламенте снижение проходного барьера до естественного, то есть приближенного к 1%.



Председатель «Республиканской партии» Хатуна Самнидзе, которая также бойкотирует заседания парламента, заявляла в феврале, что готова прийти в парламент только на то заседание, где будет проходить голосование за снижение избирательного барьера до естественного. Если, конечно же, правящая партия на самом деле зарегистрирует такой законопроект, отмечала Самнидзе.



Следует отметить, что с тех пор правящая партия не предпринимала попыток официально представить законопроект о снижении проходного барьера.



Этот вопрос стал одной из тем переговоров между правительством и оппозицией при посредничестве спецпредставителя президента Евросовета Кристиана Даниэльсона.





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