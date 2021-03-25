

В парламенте Грузии инициированы конституционные поправки, но кворума нет и не предвидится

25.03.2021 16:21





В парламенте Грузии будут зарегистрированы поправки в Конституцию, инициированные членом правящей партии «Грузинская мечта» Шалвой Папуашвили и членом оппозиционной партии «Граждане» Леваном Иоселиани.



Согласно проекту, на выборах 2024 года проходной барьер в парламент будет снижен с пяти до трех процентов. А сформировать фракцию смогут четыре, а не семь депутатов.



«Для усиления парламентской оппозиции мы инициируем поправки в Конституцию, согласно которым в парламенте созыва 2020 и 2024 годов сформировать фракцию смогут четыре, а не семь депутатов. Таким образом мы предоставляем партиям, получившим меньше четырех процентов голосов создать в общей сложности пять парламентских фракций и соответственно получить больше механизмов для законодательной деятельности и контроля правительства», — сказал Папуашвили.



По его же словам, в ближайшие дни будет создана Комиссия по всенародному обсуждению поправок, в рамках которой будет обсуждаться проведение выборов 2024 года с более низким барьером и возможность продления данной меры на более долгий срок.



Напомним, что для принятия поправок необходимы голоса как минимум 113 депутатов, но на данный момент мандаты приняли лишь 96. Соответственно, для принятия поправок необходимы голоса как минимум 17 оппозиционеров, отказывающихся войти в парламент.



Леван Иоселиани призвал их войти в парламент хотя бы для разового голосования:



«Считаем, что в оппозиции найдутся любящие эту страну 17 человек, которые войдут в парламент и проголосуют за поправки. Я и моя партия считаем, что отказ от поправок равносилен предательству страны, поскольку в ее интересах сформировать многопартийный и демократический парламент к выборам 2024 года», — сказал он.





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