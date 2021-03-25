

«Интернет по паспорту» - новая инициатива Роскомнадзра

25.03.2021 16:35



Сергей Михеев



«Роскомнадзор предложил запрашивать номер паспорта, адрес и другую личную информацию при регистрации в соцсетях» - об этом сообщает «Эхо Москвы».



Мотивом данной инициативы «Роскомнадзор» назвал повышения безопасности хранения личных данных потребителей. В частности, утверждается, что государство будет лучше обеспечивать безопасность хранения личных данных граждан, нежели любая коммерческая компания.



На фоне происходящих политических процессов в России, когда Государственная Дума окончательно «обнулила» сроки правления Путина и дала возможность ему править еще 12 лет без всякой боязни, когда в стране с каждым днем все жестче притесняют инакомыслие, а история с Навальных вообще выходит за все, даже невообразимые рамки правосудия, с реализацией этого проекта как воспользуется предоставленными возможностями «Роскомнадзор», стоит только лишь догадываться. Компания, которая и так является главным репрессивным инструментов государства, получает практически всю информацию о каждом потребителе соцсетей, включая тех людей, которые регистрируются под псевдонимами.



Юрист компании «Роскомсвобода» (общественный проект, созданный для пропаганды идей свободы информации и саморегуляции интернет-отрасли, информирования общества об ужесточении государственной политики в области Интернета и для помощи неправомерно заблокированным ресурсам, создан 1 ноября 2012) Саркис Дарбинян в интервью «Эхо Москвы» заявил, что сама инициатива, которую уже прозвали «Интернет по паспорту», выглядит весьма сомнительной сточки зрения безопасности хранения личных данных, и для существующего рынка реализация этого проекта не является необходимостью. «Мне кажется эта инициатива, конечно, нужна больше для того, чтобы Роскомнадзор мог по первому требования силовиков предоставлять информацию о пользователях соцсетей, что называется — в одно окно. В этом плане это облегчает работу правоохранительных органов в случае привлечения пользователей к административной или уголовной ответственности за распространение контента в сети интернет», — приводит слова юриста «Эхо Москвы».



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