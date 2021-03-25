

Посольство США: Вакцина - лучший способ борьбы с коронавирусом

25.03.2021 16:56





Приятно видеть, что наши грузинские партнеры и друзья продолжают процесс вакцинации, — об этом говорится в заявлении посольства США в Грузии.



«Вакцины по-прежнему являются лучшим способом борьбы с COVID-19. Приятно видеть, что наши грузинские партнеры и друзья продолжают процесс вакцинации. Соединенные Штаты гордятся тем, что являются крупнейшим донором COVAX (4 миллиарда долларов) и ЮНИСЕФ. Они помогают доставлять вакцины по всему миру, в том числе в Грузию», — говорится в заявлении посольства США, размещенном на странице посольства в Facebook.



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