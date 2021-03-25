Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Посольство США: Вакцина - лучший способ борьбы с коронавирусом


25.03.2021   16:56


Приятно видеть, что наши грузинские партнеры и друзья продолжают процесс вакцинации, — об этом говорится в заявлении посольства США в Грузии.

«Вакцины по-прежнему являются лучшим способом борьбы с COVID-19. Приятно видеть, что наши грузинские партнеры и друзья продолжают процесс вакцинации. Соединенные Штаты гордятся тем, что являются крупнейшим донором COVAX (4 миллиарда долларов) и ЮНИСЕФ. Они помогают доставлять вакцины по всему миру, в том числе в Грузию», — говорится в заявлении посольства США, размещенном на странице посольства в Facebook.

Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна