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Посольство США: Вакцина - лучший способ борьбы с коронавирусом
25.03.2021 16:56
Приятно видеть, что наши грузинские партнеры и друзья продолжают процесс вакцинации, — об этом говорится в заявлении посольства США в Грузии.
«Вакцины по-прежнему являются лучшим способом борьбы с COVID-19. Приятно видеть, что наши грузинские партнеры и друзья продолжают процесс вакцинации. Соединенные Штаты гордятся тем, что являются крупнейшим донором COVAX (4 миллиарда долларов) и ЮНИСЕФ. Они помогают доставлять вакцины по всему миру, в том числе в Грузию», — говорится в заявлении посольства США, размещенном на странице посольства в Facebook.
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