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Хазарадзе: Стране нужна перезагрузка и эта перезагрузка проходит через внеочередные выборы


25.03.2021   18:08


По заявлению лидера «Лело» Мамуки Хазарадзе, страна нуждается в перезагрузке и это должно произойти путем внеочередных выборов.

«Лело для Грузии» начинает широкомасштабную акцию. Мы вышли на улицу к людям, чтобы узнать их мнение по поводу внеочередных выборов. Это будет опрос и сбор подписей в масштабе всей Грузии. Мобилизована вся партия, и такие штабы будут размещены во всех городах и районах для того, чтобы власти услышали мнение и позицию этого народа, который больше не хочет, чтобы жизнь так продолжалась.

Страна пребывает в политическом, экономическом и пандемическом кризисе. Провалилась и программа вакцинации, потому что люди относятся с недоверием к осуществляемой ими той или иной программе. Нам нужна перезагрузка. А перезагрузка во всех нормальных странах осуществляется посредством внеочередных выборов… Страна нуждается во внеочередных выборах.

Мы призываем все политические партии, творческую общественность и гражданский сектор стать в этом начинании с нами рядом, поскольку этот вопрос важен, и нам необходимо общими усилиями еще раз зафиксировать то, что стране нужна перезагрузка и эта перезагрузка проходит через внеочередные выборы», - заявил Мамука Хазарадзе.

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