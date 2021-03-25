

Премьер Грузии поблагодарил заместителя госсекретаря США

25.03.2021 18:40





Премьер-министр Грузии Иракли Гарибашвили поблагодарил заместителя госсекретаря США Джорджа Кента, недавно выступавшего на слушаниях в подкомитете Сената США по европейской и региональной безопасности.



По словам Гарибашвили, американский дипломат проявил объективность говоря о Грузии:



«Хочу воспользоваться этим случаем и поблагодарить Сенат и госдеп США, в частности господина Джорджа Кента за справедливые оценки и объективность. Данное слушание и сделанные на нем оценки вновь показывают, что для США Грузия является одним из самых главных партнеров в регионе. Этими заявлениями поставлена точка во всякого рода спекуляциях, а также покончено с абсурдными обвинениями, спекуляциями и клеветой, что мы слышали от представителей нашей оппозиции», — сказал Гарибашвили.



Кроме того, он вновь упомянул заявления, сделанные после встречи с Верховным представителем Евросоюза по внешней политике и безопасности и вице-президентом Еврокомиссии.



«Конечно, для нас это было очень важно. Хочу еще раз прокомментировать заявления господина Борреля, вице-президента Еврокомиссии. Хочу прокомментировать организованные нападки, представителей оппозиции в адрес вице-президента Борреля. Это еще раз показывает, с какой силой мы имеем дело», — отметил премьер.



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