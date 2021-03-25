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Капанадзе: Игнорирование предупреждений наших партнеров приведет страну к катастрофе


25.03.2021   18:42


Один из лидеров «Европейской Грузии» Серги Капанадзе откликается на сегодняшние заявления премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили.

По словам Капанадзе, вместо чтения нотаций и демонстрации мускул, для Гарибашвили было лучше, если бы «Грузинская мечта» пришла на переговоры конструктивно настроенной и достигла соглашения. По его же словам, в противном случае, представители властей могут заняться подсчетом того, сколько людей придет на акцию 15 мая и как еще более углубится кризис.

Как отметил Капанадзе, отношение «Грузинской мечты» в конечном итоге приведет к катастрофе.

«Трудно что-либо ответить г-ну Гарибашвили, однако, вместо чтения нотаций и каких-то бессмысленных вопросов, где мы видели предварительное анонсирование акции, а видели мы этого очень много раз здесь, во все времена и всеми оппозиционерами.

А эта демонстрация мускул, игнорирование предупреждений наших партнеров, да еще и угрозы, приведут страну к катастрофе, которая поглотит, в том числе и «Грузинскую мечту», - заявил Капанадзе.

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