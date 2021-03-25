

Гварамиа: «Пескову стоит провериться на наличие деменции»

25.03.2021 18:46





«Пескову стоит провериться на наличие деменции» - так прокомментировал эксперт по национальной безопасности и российско-грузинским отношениям Гоча Гварамиа заявление пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова о том, что «Москва никогда не вмешивается во внутренние дела других стран, и выступает против, когда это происходит».



«Не надо уходить столетиями в историю. Вполне достаточно пройтись с 90-ых годов по событиям на постсоветском пространстве. Если у Пескова память коротка, то можно напомнить, про прибалтийские республики, Грузию, Украину, Азербайджан, Армению, Молдову. Пескову может стоить вспомнить как топила Москва в крови мирных жителей этих стран лишь за то, что им захотелось воспользоваться правом жить самостоятельно и свободно, гарантированной самой Конституцией Советского Союза. В этом плане может напомнить саперные лопаты и отравляющий газ, примененные в Тбилиси в основном против женщин… или-же взятие телебашни в Вильнюсе и о применении войсками огнестрельного оружия против мирных граждан… может напомнить события в Азербайджане, когда из крупнокалиберных пулеметов расстреливали мирных граждан… или напомнить как расстреляли депутатов Парламента Армении прямо во время проведения сессии людьми, которым «не по нраву пришлось» желание уйти от контроля Кремля и стать частью цивилизованно мира. Тогда, да, конечно, в Парламент ворвались граждане Армении, но за ними стояли те силы, которые впоследствии «успешно» правили страной десятилетиями по указке Кремля» - заявил Гварамиа



Эксперт так же подчеркивает роль Кремля в провоцировании сепаратистских движений в постсоветских республиках. «Пескову обязательно стоит напомнить о роли Кремля в провоцировании сепаратистских движений в Молдове (т.н.Преднистровье), Грузии (Абхазия и Цхинвальский регион), в Украине… в список воспоминаний Пескову стоит так же включить и подстрекательство народов друг против друга, пробуждение в них сепаратизма, в следствие чего Молдова, Украина, Грузия, Азербайджан, Армения находятся в разных фазах войны. Кто посчитает сколько крови пролилось в этих странах, сколько людей стали беженцами в собственной стране?!» - вопрос эксперта, который предназначен Пескову.



Гварамиа особо подчеркнул вопрос оккупации Россией территорий Грузии и Украины.



«Интересно будет от господина Пескова услышать, чем является оккупация международно признанных, в том числе самой Россией, территорий Украины и Грузии, сперва спровоцировав в них сепаратистские движения? Заведомо нарушая законы Грузии и Украины, организация на местах массовую раздачу российских паспортов, тем самым формируя мнимую общину «соотечественников», якобы ставя целью их защиту, устраивать военное вторжение с применением тяжелой техники, авиации, артиллерии, стратегическими ракетными установками и установками залпового огня? Чем все это называется, если не вмешательством во внутренние дела других стран?! Хотя придется Пескова огорчить – оккупация, не только является грубым вмешательством во внутренние дела суверенных государств, но и наказуемо по международному Праву» - заявил Гварамиа.



Напомним, что пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сегодня, 25 марта журналистам заявил, что Россия никогда не вмешивалась во внутренние дела других государств, и впредь не собирается этого делать - «Россия никогда не делает этого сама и категорически выступает против, когда это происходит», - заявил Песков.



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