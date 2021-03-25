

Столтенберг: пока нельзя сказать, когда Украина и Грузия вступят в НАТО

25.03.2021 21:01

ТАСС



Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что пока невозможно определить сроки вступления Украины и Грузии в Североатлантический альянс, поскольку для этого нужен консенсус. Об этом он заявил в четверг во время выступления на организованном Университетом Южной Флориды виртуальном мероприятии.



"В 2008 году на саммите НАТО в Бухаресте <...> мы заявили, что Украина и Грузия станут членами НАТО. Мы не определили сроки", - отметил Столтенберг. "Мы сейчас помогаем Украине и Грузии приблизиться к членству. Мы помогаем им в проведении реформ в сфере безопасности, укреплении демократического контроля над вооруженными силами, в том, чтобы постепенно приблизиться к стандартам НАТО и приблизиться к членству в альянсе", - сказал генсек НАТО.



"Но решение о членстве принимается консенсусом. С этим должны согласиться все союзники. Поэтому я не могу назвать время, когда союзники посчитают, что Украина и Грузия в полной мере готовы присоединиться к альянсу", - добавил Столтенберг.



Генсек также утверждал, что "представление о том, что расширение НАТО является угрозой или провокацией, является опасным, это не соответствует действительности". По версии Столтенберга, "Россия перестала верить во взаимодействие, сотрудничество" с альянсом.



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