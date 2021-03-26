

Андрюс Кубилюс: Полагаю, посла Грузии в ЕС заставили уйти в отставку

26.03.2021 12:22





Член Европарламента Андрюс Кубилюс считает, что бывшего посла Грузии в ЕС Нату Сабанадзе вынудили покинуть должность. Об этом он заявил в эфире телекомпании «Formula».



По словам Кубилюса, отставка посла связана с визитом премьер-министра Ираклия Гарибашвили в Брюссель. Как говорит Кубилюс, Гарибашвили не смог убедить лидеров ЕС, что в Грузии все хорошо.



«Не знаю всех деталей. Думаю, ее заставили уйти. Это немного странно. Думаю, это связано с визитом премьера в Брюссель. Он заявлял, что все хорошо, но лидеры ЕС не приняли его разъяснение о том, что правительство делает во время кризиса. Он получил посылы от глав различных институтов и наверно премьер или кто-то решил, что в этом виновата посол. Это неправильно. Проблема не касается посла ЕС. Проблема касается власти и оппозиции в Тбилиси, которые не могут найти выход из кризиса», — сказал литовский политик.



Напомним, что 21 марта Ната Сабанадзе, посол Грузии в Бельгии, Люксембурге и глава миссии при ЕС объявила о своей отставке.



В МИД Грузии заявили, что посол уведомила ведомство о планах уйти после Совета ассоциации 16 марта.



Премьер-министр Гарибашвили же сказал, что Сабанадзе собиралась уйти летом и просто ускорила свой уход.



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