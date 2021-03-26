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Хвичия: Если сейчас европейцам не удастся нас упорядочить, потом могут прийти русские


26.03.2021   12:23


Если сейчас европейцам не удастся нас упорядочить, потом улаживать могут прийти русские и будут происходить такие сумасбродства, - об этом заявил один из лидеров партии «Гирчи» («Шишка») Яго Хвичия.

Как отметил Хвичия в передаче «360 градусов» на телеканале «Палитраньюс», говоря в контексте переговоров между представителями властей и оппозиции, в этом процессе необходимо больше усилий со стороны партнеров страны.

По его заявлению, в плане переговоров партнерам следует сменить тактику. Как он считает, у них должно быть т.н. право на вынесение приговора.

Вместе с тем, по его же словам, главное, чтобы в процессе переговоров с участием личного представителя президента Европейского совета Шарля Мишеля Кристиана Даниэльсона стороны пришли к соглашению.

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