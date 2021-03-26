

В Грузии выявлено 419 новых случаев коронавируса, 307 пациентов выздоровели

26.03.2021 12:25





В Грузии выявлено 419 новых случаев коронавируса. Информация об этом была недавно обновлена ​​на специальном сайте правительства stopcov.ge.



За последние 24 часа в стране выздоровели 307 человек. Шесть пациентов умерли от коронавируса за последние сутки.



За последние 24 часа в стране был проведен 29 341 тест, в том числе 18 964 — с экспресс-тестом на антигены и 10 377 — с ПЦР-тестом.



Показатели положительности выявления коронавируса в стране составляют: ежедневный — 1,43 процента, за последние 14 дней — 1,6 процента, за последние семь дней — 1,89 процента.



Всего в Грузии выявлено 279 446 случаев заражения коронавирусом, из которых 271 585 человек выздоровели и 3738 умерли.



В режиме карантина находится 271 человек, в стационаре под наблюдением — 1563 человека, в ковид-гостинице — 192 человека.



При 25 марта в Грузии было выявлено 399 новых случаев коронавируса, выздоровели 356 пациентов.



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