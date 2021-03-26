

Кубилюс: в политический диалог в Грузии должны включиться реальные лидеры партий



СОВА 26.03.2021 12:43



Решить проблему политического кризиса в Грузии можно было бы эффективнее, если бы спецпосланник Европейского совета Кристиан Даниельсон поговорил с реальными лидерами, которые еще не участвуют в переговорах. Такое мнение в эфире телеканала Formula выразил депутат Европарламента и председатель Евронеста Андрюс Кубилюс.



На уточняющий вопрос журналиста, имел ли он в виду Михеила Саакашвили и Бидзину Иванишвили, Кубилюс ответил: «Да, это реальные лидеры обеих политических партий».



«К сожалению, в переговорах участвуют формальные лидеры. Они не понимают своей ответственности, не могут найти компромисса. Было бы гораздо эффективнее, если бы неформальные лидеры, которые утверждают, что ими не являются, но продолжают оставаться политическими и психологическими лидерами своих партий, возьмут на себя ответственность и примут участие в переговорах, чтобы открыто заявить о своем видении того, чего они хотят достичь. Готовы ли они к компромиссу? Готовы ли они решить проблему?», — сказал Кубилюс.



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