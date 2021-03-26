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Кристиан Даниельсон возвращается в Тбилиси, чтобы возобновить политический диалог
26.03.2021 13:06
Шведский дипломат Кристиан Даниельсон, вовлеченный в политический диалог в Грузии в качестве личного представителя президента Европейского совета Шарля Мишеля, возвращается в Тбилиси. Как сообщили изданию Publika.ge в представительстве ЕС, Даниельсон прибудет в ближайшие два дня, а переговоры со сторонами возобновятся в понедельник, 29 марта.
Первый свой визит в Грузию спецпосланник Евросовета начал 12 марта. При его участии проходили переговоры между властями страны и оппозицию с целью положить конец затянувшемуся политическому кризису. Впрочем, диалог не дал результатов и Даниельсон покинул Тбилиси. Правящая партия «Грузинская мечта» и оппозиция обвинили друг друга в срыве переговоров.
Ранее Шарль Мишель заявил, что Даниельсон, тем не менее, продолжит посредничество между конфликтующими сторонами. «Пришло время пойти на компромиссы, необходимые для граждан Грузии», — заявил президент Европейского совета.
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