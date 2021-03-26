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НПО призвали медиаторов сделать политический диалог в Грузии прозрачным
26.03.2021 13:32
Грузинские НПО выступили с совместным заявлением, в котором отметили, что они приветствуют участие ЕС и США в разрешении политического кризиса.
Они говорят, что в этом отношении особенно важна роль специального представителя президента Европейского совета Кристиана Даниельсона в руководстве процессом посредничества между правительством и оппозиционными силами.
«Мы ценим то, что в начале своего первого визита в Грузию г-н Даниельсон встретился с представителями гражданского общества и выслушал их видение того, как разрешить политический кризис в стране. Кроме того, благодаря его поддержке и усилиям политические силы вернулись за стол переговоров.
Но, к сожалению, несмотря на активное участие г-на Даниельсона, пока не удается достичь консенсуса между сторонами. Мы, подписавшие заявление организации, выражаем сожаление, что процесс медиации проходит за закрытыми дверями и менее прозрачен для общественности. Это позволяет как правительству, так и оппозиции обвинять друг друга в том, что они не достигли соглашения», — говорится в заявлении.
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