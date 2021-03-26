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Тикарадзе: Отмена «комендантского часа» не планируется
26.03.2021 13:37
По заявлению министра здравоохранения Екатерины Тикарадзе, «мы не можем позволить себе роскошь» отменить в Грузии «комендантский час», соответственно, его снятие не планируется.
Министр также побеседовала с журналистами об эпидемической ситуации в регионе Гурии и заявила, что эпидситуация там требует внимания. По ее словам, необходимо соблюдать рекомендации, чтобы ограничения не ужесточились.
«Отмена «комендантского часа» не планируется, поскольку у нас нет ни оснований для этого, ни роскоши, пандемия по-прежнему в Грузии, как и во всем мире. Мы наблюдаем, что в странах Европы идут значительные ужесточения, в то время как у нас в Грузии - значительное смягчение.
Да, я сказала, что в регионе Гурии районе эпидемическая ситуация, требующая внимания. Именно вместе с местными властями мы побываем на месте, дадим рекомендации, которые необходимо соблюдать и которые будут важны для того, чтобы в Гурии не произошло дальнейших ужесточений», - заявляет Тикарадзе.
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