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Тикарадзе: Отмена «комендантского часа» не планируется


26.03.2021   13:37


По заявлению министра здравоохранения Екатерины Тикарадзе, «мы не можем позволить себе роскошь» отменить в Грузии «комендантский час», соответственно, его снятие не планируется.

Министр также побеседовала с журналистами об эпидемической ситуации в регионе Гурии и заявила, что эпидситуация там требует внимания. По ее словам, необходимо соблюдать рекомендации, чтобы ограничения не ужесточились.

«Отмена «комендантского часа» не планируется, поскольку у нас нет ни оснований для этого, ни роскоши, пандемия по-прежнему в Грузии, как и во всем мире. Мы наблюдаем, что в странах Европы идут значительные ужесточения, в то время как у нас в Грузии - значительное смягчение.

Да, я сказала, что в регионе Гурии районе эпидемическая ситуация, требующая внимания. Именно вместе с местными властями мы побываем на месте, дадим рекомендации, которые необходимо соблюдать и которые будут важны для того, чтобы в Гурии не произошло дальнейших ужесточений», - заявляет Тикарадзе.

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