

Церетели: Мы очень позитивно смотрим на приезд Кристиана Даниэльсона

26.03.2021 13:38





«Мы очень позитивно смотрим на приезд Кристиана Даниэльсона. Уверен, он не стал бы приезжать в Грузию с ощущением безнадежности. По-видимому, у него тоже есть определенные предложения», - об этом заявил член «Европейской Грузии» Гиги Церетели, говоря о повторном визите Кристиана Даниэльсона.



По словам Церетели, если между оппозицией и властью не состоится соглашение, существующая ситуация станет еще более напряженной.



«Если лидеры «Мечты» с самого начала заявляют, что не будет разговора о наиболее важных вопросах, на которых стоит весь этот процесс, и от решения которых зависит, разрядится ли политический кризис, это означает, что соглашение не может состояться. Если соглашение не состоится, это означает, что положение станет еще более напряженным и политический кризис усугубится, что, на мой взгляд, не в интересах ни одного из наших граждан, у которых каждодневные очень тяжелые проблемы, будь то экономика или пандемия», - заявил Церетели.



Как отметил Церетели, в оппозиционном секторе настрой на то, чтобы произошло соглашение.



«Сейчас слово за властью. Если они продолжат такую позу, - мы, мол, ничего не примем, ничего не уступим, не будет никаких компромиссов, не будем говорить о досрочных выборах и политзаключенных, - тогда, конечно, этот процесс имеет очень негативное продолжение и этим наносится вред нашей стране», - заявил он.









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