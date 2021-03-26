

Тикарадзе: Есть предварительная информация о том, что вакцина может не быть прямой причиной смерти медсестры

26.03.2021 13:41





Совместный отчет Национального бюро судебно-медицинской экспертизы им. Л. Самхараули и Регулирующего агентства о смерти 27-летней медсестры Меги Барбакадзе после вакцинации от коронавируса, будет опубликован в понедельник, 29 марта. Об этом сообщила министр здравоохранения Екатерина Тикарадзе.



«Есть предварительная информация о том, что вакцина может не быть прямой причиной смерти. Мы ждем заключения бюро Самхараули, и в понедельник в минздраве состоится заседание совместной комиссии, на которой будет представлено заключение. После этого можно будет будет точный ответ, а не распространять дезинформацию», - сказала Екатерина Тикарадзе.



Для справки, вчера, 18 марта, в поликлинике «Имеди» в Ахалцихе молодая медсестра впала в кому после вакцинации от коронавируса препаратом AstraZeneca.



27-летнюю Меги Барбакадзе перевезли из Ахалцихе в Первую университетскую клинику Тбилиси, где она на скончалась на следующий день.



По факту смерти начато расследование.



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