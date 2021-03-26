

Самадашвили: "Грузинская мечта" ставит под сомнение повестку дня переговоров

26.03.2021 13:42





По словам члена «Единого национального движения» Саломе Самадашвили, заявления представителей «Грузинской мечты» подтверждают, что правительство не готово к консенсусу.



«Повестка дня переговоров, включая те вопросы, которые будут обсуждаться в ходе переговоров, была определена во время визита Шарля Мишеля. Наша позиция очень стойкая, по всем пунктам плана Мишеля мы должны достичь приемлемого для всех сторон консенсуса, чтобы прийти к соглашению.



«Грузинская мечта» больше не хочет продолжать переговоры. Я рассматриваю заявление о том, что конкретные темы, такие как вопрос о политзаключенных и внеочередных выборах, которые входят в план Мишеля, являются сигналом к ​​этому. Если «Грузинская мечта» не хочет говорить на эти темы, это прямой сигнал о том, что они больше не хотят продолжать переговоры.



Было бы более целесообразно, чтобы власть Грузии официально обратилась к ЕС и прямо заявило, что она больше не заинтересована в участии в этих переговорах и завершить этот процесс, чтобы ЕС больше не отправлял своего представителя в нашу страну с еще одним бесполезным визитом», — заявила Самадашвили.



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