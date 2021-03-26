

Цулукиани: В Грузии не существует политзаключенных

26.03.2021 13:45





«В Грузии не существуют политзаключенные, хотя бы по этой простой причине, речи об освобождении и быть не может», — заявила министр культуры, спорта и по делам молодежи Тея Цулукиани в связи с переговорами между властью и оппозицией.



«Если вы видели слушания в Сенате, там прозвучало не моё заявление, а представителей американского политического спектра, что Ника Мелия находится в тюрьме за нарушение закона. Мы тоже так думаем, так подумал и грузинский судья. Это не красная линия, это то, что не имеет никаких оснований для разговора. Также необоснованно требовать проведения досрочных выборов.



Единственное, к чему призывают всю оппозицию за пределами страны, чтобы в парламенте было место для демократии и форум для демократических процессов. Все призывают их войти в это здание и работать на благо страны», — заявила Цулукиани.



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