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Цулукиани: В Грузии не существует политзаключенных
26.03.2021 13:45
«В Грузии не существуют политзаключенные, хотя бы по этой простой причине, речи об освобождении и быть не может», — заявила министр культуры, спорта и по делам молодежи Тея Цулукиани в связи с переговорами между властью и оппозицией.
«Если вы видели слушания в Сенате, там прозвучало не моё заявление, а представителей американского политического спектра, что Ника Мелия находится в тюрьме за нарушение закона. Мы тоже так думаем, так подумал и грузинский судья. Это не красная линия, это то, что не имеет никаких оснований для разговора. Также необоснованно требовать проведения досрочных выборов.
Единственное, к чему призывают всю оппозицию за пределами страны, чтобы в парламенте было место для демократии и форум для демократических процессов. Все призывают их войти в это здание и работать на благо страны», — заявила Цулукиани.
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