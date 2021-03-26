

Карл Харцель: Сейчас время, чтобы всем политическим лидерам сесть вместе

26.03.2021 13:46







«Личный представитель президента Европейского совета Шарля Мишеля Кристиан Даниэльсон приедет, чтобы посмотреть, есть ли еще шанс найти общую позицию между сторонами», — заявил посол ЕС в Грузии Карл Харцель.



По его словам, сейчас время, чтобы всем политическим лидерам сесть вместе.



«Как мы знаем, несколько дней назад президент Мишель объявил после первого раунда медиации своего представителя Дэниэльсона, что он желает, чтобы Дэниэльсон приехал снова, и это произойдет в ближайшее время. Мы находимся на стадии подготовки к его приезду.



Не секрет, что первый раунд медиации был разочарованием в том смысле, что не было достигнуто соглашение, которое ЕС считает важным для Грузии и её прогресса.



Даниэльсон приедет, чтобы посмотреть, есть ли еще шанс найти общую позицию между сторонами. Я думаю, что существует реальная возможность достижения соглашения, если все стороны будут искренне желать предпринять необходимые шаги для достижения результата, приемлемого для всех сторон», — сказал Карл Харцель.



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