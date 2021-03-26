

Карл Харцель: Даниэльсон снова прибудет в Грузию

26.03.2021 14:11





Первый этап медиации вызвал разочарование, исходя из того, что в результате этого процесса не было достигнуто соглашение, которое, на наш взгляд, важно для Грузии, чтобы она могла двигаться вперед, - об этом заявил журналистам посол ЕС Карл Харцель.



По его информации, специальный представитель президента Европейского совета Шарля Мишеля Кристиан Даниэльсон прибудет в Грузию в ближайшем будущем, чтобы еще раз убедиться, есть ли возможность найти общую почву между сторонами.



«Как известно, несколько дней назад президент Мишель заявил, что после первого раунда процесса медиации, возглавляемого его специальным представителем Кристианом Даниэльсоном, он хотел бы, чтобы его представитель приехал снова. Это произойдет очень скоро, мы находимся на этапе подготовки к его приезду. Первый этап медиации вызвал разочарование, исходя из того, что в результате этого процесса не было достигнуто соглашение, которое, на наш взгляд, важно для Грузии, чтобы она могла двигаться вперед.



Это момент правды, Даниэльсон снова прибудет в Грузию, и мы объявим детали его приезда в Грузию, как только уточнится, но ясно, что он приедет сюда, чтобы посмотреть, есть ли возможность найти общую почву между сторонами. Хочу сказать, что это не будет просто, но это миссия», - сказал Карл Харцель.



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