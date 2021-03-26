

Вашадзе: Думаем, что определенный барьер должен быть 2-3%

26.03.2021 14:13





Переговоры не потеряют смысла тем, где с точки зрения медиации присутствуют наши европейские и американские партнеры. Поэтому я готов без всяких предварительных условий принять участие в следующем этапе переговоров, - заявил журналистам лидер «Стратегии Агмашенебели» Георгий Вашадзе.



«Евросоюз увидел, что их немного мягкий подход в отношении «Грузинской мечты» неверен. Медиация означает фиксирование довольно четких позиций. Если состоится второй раунд, он будет более конкретным. Я имею в виду, что к нам не дошел документ и какое-либо такое предложение, которое могло бы быть рационально рассматриваемым со стороны оппозиции. Сами медиаторы в непосредственной беседе говорили, что «Грузинская мечта» вела себя настолько деструктивно, что с ними невозможно было договориться по какому-либо вопросу», - сказал Георгий Вашадзе.



Что касается вопроса о снижении барьера на выборах, Вашадзе поддерживает снижение до 2–3%, но говорит, что его партия не поддерживает естественный барьер.



«Думаем, что определенный барьер должен быть 2-3%. Если соглашение не состоится, мы не собираемся входить в парламент по этому отдельно взятому вопросу, потому что соглашение принципиально не относительно барьера, выборы должны быть исправлены фундаментально», - заявил Георгий Вашадзе.



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