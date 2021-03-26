|
|
|
В Грузии вакцинацию от коронавируса прошли около 4,3 тысячи человек
26.03.2021 14:38
Новости-Грузия
За минувшие сутки в Грузии вакцинацию от коронавируса прошли 129 человек. Об этом сообщили в Национальном центре по контролю заболеваний и общественного здоровья (NCDC) Грузии.
На этом этапе в Грузии привиты около 4,3 тысячи человек. Всем им вводили препарат британо-шведской компании AstraZeneca, разработанный совместно с Оксфордским университетом.
По состоянию на 26 марта, на специальной электронной платформе Минздрава на прививку записались 8 490 человек. Из них до 6 тысяч сделали выбор в пользу препарата, разработанного американской компанией Pfizer совместно с германским партнером BioNTech. Вакцинация им начнется с 30 марта в нескольких клиниках Грузии.
Вакцинация медицинских работников препаратом AstraZeneca началась в Грузии 15 марта. С 25 марта на прививку также могут записаться лица старше 65 лет. Одновременно у граждан появилась возможность выбрать AstraZeneca или же Pfizer. Партию первого препарата (43,2 тысячи доз) завезли в страну 13 марта, а второго (около 30 тысяч доз) — 25 марта.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна