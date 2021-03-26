

В Грузии вакцинацию от коронавируса прошли около 4,3 тысячи человек

26.03.2021 14:38

Новости-Грузия



За минувшие сутки в Грузии вакцинацию от коронавируса прошли 129 человек. Об этом сообщили в Национальном центре по контролю заболеваний и общественного здоровья (NCDC) Грузии.



На этом этапе в Грузии привиты около 4,3 тысячи человек. Всем им вводили препарат британо-шведской компании AstraZeneca, разработанный совместно с Оксфордским университетом.



По состоянию на 26 марта, на специальной электронной платформе Минздрава на прививку записались 8 490 человек. Из них до 6 тысяч сделали выбор в пользу препарата, разработанного американской компанией Pfizer совместно с германским партнером BioNTech. Вакцинация им начнется с 30 марта в нескольких клиниках Грузии.



Вакцинация медицинских работников препаратом AstraZeneca началась в Грузии 15 марта. С 25 марта на прививку также могут записаться лица старше 65 лет. Одновременно у граждан появилась возможность выбрать AstraZeneca или же Pfizer. Партию первого препарата (43,2 тысячи доз) завезли в страну 13 марта, а второго (около 30 тысяч доз) — 25 марта.



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