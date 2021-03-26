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Грузинский экспорт воспользуется складскими услугами в Великобритании


26.03.2021   15:05


Меморандум о взаимопонимании был подписан между GDBA- Бизнес-ассоциацией дистрибьюторов Грузии и UGTH-Британско-грузинским торговым центром.

Как сообщили report.ge в Бизнес-ассоциации дистрибьюторов, соглашение позволит членам GDBA представлять свою продукцию на рынке Великобритании а, в сотрудничестве с UGTH, использовать складские услуги. Кроме того, меморандум поможет привлечь инвестиции в Грузию и повысить международную известность грузинских компаний.

Стороны, подписавшие меморандум, выражают готовность способствовать повышению осведомленности о высоком качестве продукции на рынках Великобритании и Грузии.

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