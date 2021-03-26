

Грузинский экспорт воспользуется складскими услугами в Великобритании

26.03.2021 15:05





Меморандум о взаимопонимании был подписан между GDBA- Бизнес-ассоциацией дистрибьюторов Грузии и UGTH-Британско-грузинским торговым центром.



Как сообщили report.ge в Бизнес-ассоциации дистрибьюторов, соглашение позволит членам GDBA представлять свою продукцию на рынке Великобритании а, в сотрудничестве с UGTH, использовать складские услуги. Кроме того, меморандум поможет привлечь инвестиции в Грузию и повысить международную известность грузинских компаний.



Стороны, подписавшие меморандум, выражают готовность способствовать повышению осведомленности о высоком качестве продукции на рынках Великобритании и Грузии.



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