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Грузинский экспорт воспользуется складскими услугами в Великобритании
26.03.2021 15:05
Меморандум о взаимопонимании был подписан между GDBA- Бизнес-ассоциацией дистрибьюторов Грузии и UGTH-Британско-грузинским торговым центром.
Как сообщили report.ge в Бизнес-ассоциации дистрибьюторов, соглашение позволит членам GDBA представлять свою продукцию на рынке Великобритании а, в сотрудничестве с UGTH, использовать складские услуги. Кроме того, меморандум поможет привлечь инвестиции в Грузию и повысить международную известность грузинских компаний.
Стороны, подписавшие меморандум, выражают готовность способствовать повышению осведомленности о высоком качестве продукции на рынках Великобритании и Грузии.
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