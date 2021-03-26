

В Женеве проходит 52-й раунд переговоров

26.03.2021 15:05





В Женеве проходит 52-й раунд переговоров, где главной темой обсуждения станет тяжелейшая гуманитарная ситуация на оккупированных территориях. Также рассматривается вопрос о незаконном задержании Зазы Гахеладзе.



По словам заместителя министра иностранных дел Грузии Лаши Дарсалия, выполнение соглашения о прекращении огня от 2008 года играет важную роль в переговорном процессе, поскольку без него невозможно урегулировать конфликт.



«Соглашение о прекращении огня из шести пунктов от 2008 года — это, в первую очередь, возврат к статус-кво, существовавшему до войны. Без этого невозможно начать процесс урегулирования конфликта. Соответственно, альтернативы этому процессу нет. Конфликт не будет разрешен без восстановления статус-кво, а затем, шаг за шагом, деоккупации. Сама российская делегация пытается говорить обо всем, кроме выполнения шестипунктного соглашения, что принципиально важно как для грузинской делегации, так и для процесса в целом.



Женевские переговоры — это инструмент, который должен отражать актуальную динамику грузино-российского конфликта. Поэтому важно не только то, что происходит в Женеве, но и то, что происходит в динамике конфликта.



Что касается прав человека, наша главная задача — проникнуть в международные правозащитные механизмы на оккупированных территориях. Прискорбная реальность заключается в том, что Российская Федерация пытается использовать вопросы прав человека в качестве торговой карты на столе переговоров, что абсолютно неприемлемо для нас в 21 веке», — заявил Дарсалия.



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