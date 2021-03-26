

Бенделиани: Если будет необходимым вывести население, у нас есть план эвакуации

26.03.2021 19:28





По словам заместителя мэра столицы Ираклия Бенделиани, оползни на склоне Вашлиджвари пока не представляют угрозы для населения, но если возникнет реальная угроза, мэрия вместе с соответствующими службами уже имеет план эвакуации.



Как отметил на брифинге Бенделиани, оползень еще не стабилизировался, и мэрия готова ко всем возможным сценариям.



«Мы наблюдаем за движением оползневых масс, их скоростью. Несколькими экспертами составлено несколько технических документов, также постоянно идут заседания рабочей группы и решено, что на данном этапе там угрозы нет, но если процессы ухудшатся и будет существовать реальная угроза для населения, мы готовы вместе с соответствующими службами к тому, чтобы предпринять все необходимые мероприятия.



Мы планируем сразу вернуть непосредственно склону естественное состояние. Это создаст сопротивление в отношении передвижения самого этого оползня. После этого передвижение будет более-менее безопасным, и затем мы сможем начать работы непосредственно в ареале оползня. Соответствующими службами составлен план эвакуации. Сегодня нет необходимости использовать его, однако мы не имеем дело с полностью управляемой системой. Оползень еще не стабилизировался и соответственно прогрессирует, мы готовы ко всем возможным сценариям.



У нас есть конкретные данные, в каком случае эти оползневые процессы могут принять состояние, содержащее опасность для населения. Соответственно, если не возникнет такой необходимости, заранее выводить население и создавать для него минимальный дискомфорт, не является нашей целью. Но если настанет этап, что необходимо будет вывести население, то у нас есть конкретный план эвакуации, и мы будем действовать в соответствии с ним», - сообщил Бенделиани.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





