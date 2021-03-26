

Доклад: российская пропаганда подпитывает антизападные настроения в Грузии



СОВА 26.03.2021 19:46



Ассоциация реформ Грузии (GRASS) подготовила отчет о пророссийской и антизападной дезинформации «Дезинформетр 2020». В рамках мониторинга СМИ за отчетный период велось наблюдение за 13 онлайн-агентствами, 5 телеканалами, 22 страницами в Facebook, 7 Facebook-группами и политическими партиями с пророссийским и антизападным нарративом.



Всего было проанализировано 3 751 материалов, из которых 1 006 медиапродуктов попали в доклад. Это материалы, в которых отчетливее всего проявились пророссийские и антизападные посылы.



Топ-10 источников дезинформации по количеству пропагандистских сообщений:



Geworld («Грузия и мир») – 348;

News-Front – 160;

Tvalsazrisi («Взгляд») – 135;

«Сталин» – 86;

Saqinform – 69;

«Спутник» – 32;

«Политикано» – 27;

«Кардху» – 17;

«Альт-Инфо» – 11;

Dedakalaki («Столица) – 9.

Выявленная в ходе мониторинга антизападная и пророссийская пропаганда затрагивает восемь основных тем:



Антитурецкая;

Антинатовская;

Пророссийская;

Антиевропейская;

Антиамериканская;

Касающаяся внутренних процессов в стране;

Касающаяся коронавируса;

Касающаяся международных событий.

В докладе отмечается, что дезинформация и пропаганда играют важную роль среди инструментов влияния Кремля. Через них Москва пытается добиться желаемых политических изменений в разных странах, в том числе в Грузии. Используя средства массовой информации или группы интересов, Россия уделяет особое внимание европейскому и евроатлантическому внешнему курсу, провозглашенному Грузией, и подрыву общественного доверия к демократическим институтам.



Кроме того, с помощью антизападной дезинформации и пропаганды Кремль стремится привести к власти в Грузии открыто пророссийскую (или, по крайней мере, менее «антироссийскую») политическую силу и вернуть страну в сферу влияния России.



Цели антизападной пропаганды:



Ослабление евроатлантического курса Грузии;

Препятствование демократическому развитию Грузии;

Усиление российского влияния в стране;

Приход пророссийских сил во власть в Грузии;

Ослабление партнерских отношений между Грузией и Западом.

В отчете говорится также об инфодемии – беспрецедентные кампании дезинформации, проводимые параллельно с пандемией коронавируса. «Одну из самых активных ролей в этом процессе сыграла российская пропаганда, которая целенаправленно апеллировала к слабости и неэффективности демократических государств в борьбе с кризисом, похожим на пандемию».



В грузинском контексте Кремль использовал пандемию для дискредитации лаборатории Лугара, которую изображали как секретный объект США, работающий над созданием опасных патогенов и биологического оружия. В кампании дезинформации особое внимание уделялось вакцинам против коронавируса. С сентября 2020 года группы противников вакцинации распространяли в соцсетях информацию, согласно которой, созданные на Западе препараты опаснее самого Covid-19 и способны навредить здоровью человека.







Что касается событий в самой Грузии, они часто интерпретируются антизападными силами и откровенно пророссийскими СМИ в соответствии с их целями. В частности, это, с одной стороны, может быть усиление поляризации общества и снижение доверия к институтам, а с другой – усиление социально-политических групп, которые им благосклонны. В 2020 году дезинформационно-пропагандистские сообщения были распространены по ряду внутриполитических вопросов, в первую очередь по изменениям в избирательной системе, проблеме монастырского комплекса Давида Гареджи и митингам оппозиции, начавшимся после парламентских выборов.



Одной из главных задач этих кампаний была дискредитация оппозиции. Хотя пророссийские силы часто изображают «Грузинскую мечту» как неприемлемую политическую силу, выбирая «между плохим и худшим» они критикуют оппозицию, а точнее – «Единое национальное движение» и другие прозападные партии с либеральными ценностями. Примечательно, что месседжи антизападных групп по вопросам, связанным с выборами (в том числе с Давид Гареджи), часто совпадали с позицией правительства.







Мишенью российской пропаганды в Грузии являются также Евросоюз и Запад в целом. Она пытается вызвать негативное отношение населения к ЕС. Антизападная дезинформация представляла Грузию как колонию Евросоюза, а правительство – как его марионетку. При этом в течение 2020 года по-прежнему делался акцент на якобы несовместимости грузинских и европейских ценностей. Пропаганда пыталась показать ЕС как несоответствующий истории, традициям и культуре Грузии. Кроме того, пророссийские акторы стремились изобразить ЕС как слабую организацию, находящуюся на грани краха.



В контексте НАТО главная задача антизападной и пророссийской дезинформации – дискредитировать членство в Североатлантическом альянсе и в целом евроатлантический курс Грузии, продемонстрировав преимущества сотрудничества с Россией. Антизападные силы пытались использовать тему оккупированных территорий против НАТО, утверждая, что членство Тбилиси в блоке приведет к безвозвратной потере этих регионов. При этом те же группы продвигали идею нейтралитета Грузии. Они также пытались внушить страх, предупреждая, что сближение с НАТО приведет к неизбежной военной конфронтации с Россией.







Москва пытается разжечь в Грузии и антиамериканские настроения, отмечают авторы доклада. С этой целью антизападные и дезинформационные источники представляют партнерство между Тбилиси и Вашингтоном в крайне негативном контексте. Дискредитирующие нарративы активно распространялись по разным направлениям: пропаганда указывала на процессы в самих США: «выборы были сфальсифицированы», «Соединенные Штаты ослаблены»; а также в Грузии: отношения с Вашингтоном «бесполезны» и «опасны», США относятся к Грузии как к своей «колонии».



Пророссийская пропаганда стремится вызвать в населении сомнения в выбранном западном курсе и одновременно создать позитивное отношение к России. В 2020 году указанные группы настойчиво повторяли, что Москва оккупировала территории Грузии исключительно по геополитическим причинам. На самом деле, несмотря на военное противостояние, Кремль симпатизирует Грузии, а президент Владимир Путин якобы «по-особенному» относится к грузинскому народу.



В то же время антизападные группировки изображали Россию как мощнейшее государство, что, с одной стороны, усиливало страх населения перед РФ, а с другой – убеждало общество в том, что восстановление территориальной целостности и дальнейшее развитие страны будет возможно в случае объявления нейтралитета или создания военно-стратегического союза с Москвой.



«Одна из стратегических задач Кремля в Грузии – отвлечь внимание населения от угроз, исходящих из России, на другие, мнимые проблемы и, тем самым, сделать вопрос оккупации более простым. Для этого Кремль годами ведет пропаганду, активно используя вопросы исторических территорий Грузии и Карского соглашения, называя Турцию страной-оккупантом».







В то же время, отмечают авторы доклада, антизападная и пророссийская пропаганда стремилась изобразить стратегического партнера Грузии – Турцию, как враждебного и недружественного соседа, обвинив ее в культурно-экономической экспансии. В этом контексте, чтобы сбалансировать «угрозу» со стороны Турции, они подчеркивали безальтернативность России. Помимо СМИ и соцсетей, в распространение антитурецкой пропаганды в 2020 году были вовлечены и политические партии – «Альянс патриотов» и «Грузинская идея».



Ассоциация реформ Грузии – это аналитический центр, созданный в октябре 2012 года. Основная деятельность GRASS включает исследование и анализ внешней политики, безопасности и государственного управления в Грузии. С 2020 года организация начала публикацию серии отчетов «Дезинформетр». Их цель – проанализировать антизападные и пророссийские (в том числе самого Кремля и поддерживающих его групп) месседжи в Грузии и проанализировать их тенденции. В течение 2020 года был опубликован пять докладов. Годовой отчет основан на этих документах и ​​описывает тенденции в течение года.



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