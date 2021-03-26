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Бронь на вакцину Pfizer в Тбилиси полностью заполнена
26.03.2021 19:47
Все графы бронирования для вакцинации препаратом Pfizer в Тбилиси по ссылке на странице регистрации заполнены. На специальном сайте видно, что возможность бронирования осталась в Кутаиси и Аджарии.
По словам руководителя Национального центра по контролю над заболеваниями Амирана Гамкрелидзе, по сегодняшним данным в очереди на вакцинацию Pfizer находятся 9000 человек.
Для справки, 25 марта в Грузию было доставлено 29 250 доз вакцины Pfizer. До этого, 13 марта, в страну поступило 43 200 доз вакцины
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