

Бронь на вакцину Pfizer в Тбилиси полностью заполнена

26.03.2021 19:47





Все графы бронирования для вакцинации препаратом Pfizer в Тбилиси по ссылке на странице регистрации заполнены. На специальном сайте видно, что возможность бронирования осталась в Кутаиси и Аджарии.



По словам руководителя Национального центра по контролю над заболеваниями Амирана Гамкрелидзе, по сегодняшним данным в очереди на вакцинацию Pfizer находятся 9000 человек.



Для справки, 25 марта в Грузию было доставлено 29 250 доз вакцины Pfizer. До этого, 13 марта, в страну поступило 43 200 доз вакцины



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