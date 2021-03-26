

Тикарадзе пока не видит необходимости закрытия школ

26.03.2021 19:47





Управление случаями инфицирования будет вестись локально, закрытие школ может стать необходимым только на самом последнем этапе. Об этом сказала министр здравоохранения Екатерина Тикарадзе.



Она сообщила также, что образование детей является приоритетным вопросом, и совет пока не видит необходимости закрытия школ.



«Эта информация не соответствует действительности. Нашим приоритетом является учеба наших детей, поэтому мы сделаем все возможное, чтобы управлять каждым случаем локально, чтобы не закрывать школы. Это необходимо, чтобы наши дети могли закончить этот семестр, получив образование в нормальном режиме», - сказала Екатерина Тикарадзе.



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