

НПО Грузии требуют прозрачности посреднического процесса с участием ЕС

26.03.2021 21:00





Двенадцать грузинских НПО 25 марта обратились к специальному представителю президента Совета Европы Шарля Мишеля по вопросам политического кризиса в Грузии Кристиану Даниелсону, которого призвали, что у общественности должно быть больше информации непосредственно о процессе посредничества, ответственности политических сил в этом вопросе и последствиях процесса.



Они выразили сожаление по поводу того, что процесс посредничества проходил за закрытыми дверями и был «менее прозрачным» для общественности, что «позволяет как власти, так и оппозиции обвинять друг друга в том, что они не достигли соглашения».



Кристиан Даниэлсон планирует вернуться в Грузию через несколько дней. Он завершил свой предыдущий недельный визит в Тбилиси 19 марта, но стороны так не смогли прийти к соглашению.



Президент Европейского совета Шарль Мишель взял на себя посредничество в обострившемся политическом кризисе в Грузии после того, как председатель Единого национального движения Ника Мелия был задержан правоохранителями сразу вслед за избранием Ираклия Гарибашвили на пост премьер-министра повторно. Большинство оппозиционных партий не признают результаты октябрьских парламентских выборов из-за «массовой фальсификации» и бойкотируют новый Парламент.



Свои подписи под совместным заявлением поставили следующие НПО: Международное общество за справедливые выборы и демократию, Международная прозрачность — Грузия, Фонд «Открытого общества», Центр обучения и мониторинга прав человека, Сапари, Демократическая инициатива Грузии, Институт толерантности и многообразия, Права Грузия, Институт исследования демократии, Центр по правам человека, Институт демократии и безопасного развития.



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