

У мэра Тбилиси возникли проблемы со здоровьем

26.03.2021 22:12





У мэра Тбилиси Кахи Каладзе диагностирована вертебро-базилярная недостаточность, и он проходит обследования в одной из грузинских клиник. Об этом сам политик сообщил на своей странице в Facebook.



Уже более недели Каладзе не появляется на публике и не дает комментариев журналистам. На всех встречах представлен только заместитель столичного мэра Ираклий Бенделиани.



«Мне приходит множество сообщений. Знакомые и совершенно незнакомые люди спрашивают, где я нахожусь и почему неактивен.



Считаю себя обязанным предоставить вам информацию: у меня подтвержден вертебро-базилярный синдром и вестибулопатия, поэтому я прохожу медицинское обследование в одной из клиник Тбилиси. Я работаю удаленно и продолжаю лечение», — пишет Каладзе.



Вертебро-базилярная недостаточность (ВБН) — это заболевание хронического характера, которое представляет собой ухудшение функционирования головного мозга из-за нарушения кровоснабжения в базилярных и позвоночных артериях. Болезнь быстро прогрессирует, а симптомы выражены на ранних стадиях. К основным клиническим признакам ВБН относятся головокружение, головная боль и нарушение зрения.



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