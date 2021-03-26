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МВД Грузии: 1 апреля истекает срок действия номерных знаков старого образца
26.03.2021 23:33
По информации Агентства обслуживания МВД, с 1 апреля передвижение автомобиля на старых номерных знаках будет административным правонарушением.
Согласно распространенному агентством заявлению, если у автомобиля будут старые номерные знаки, владелец будет оштрафован в административном порядке.
По сообщению агентства, помимо посещения сервис-центров, автовладельцы могут использовать мобильное приложение Агентства обслуживания (SAGENCY) для удаленного запроса на смену регистрационного номера старого образца на новый, в случае, если зарегистрированный на их имя автомобиль не менял владельца и его данные (марка, тип двигателя, цвет, тип топлива, номер или объем двигателя и т.д.) не изменялись.
«Агентство обслуживания МВД начало выдачу номерных знаков нового дизайна еще в 2014 году и сразу же объявило крайний срок смены номеров - сентябрь 2020 года, однако из-за превентивных мер против распространения коронавируса этот шестилетний срок был продлен до 31 марта включительно", - говорится в информации.
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